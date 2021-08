'De wereld zal onze leiders zien', maar wie leiden de Taliban?

"Langzaam maar zeker zal de wereld al onze leiders zien." Niet langer zullen kopstukken van de Taliban vanuit de schaduw opereren, belooft mede-oprichter Mullah Abdul Ghani Baradar. De politieke leider keerde vandaag na twintig jaar ballingschap terug in Afghanistan.

Andere prominente Talibanleiders houden zich vooralsnog op de vlakte. Van sommige militaire bevelhebbers is niet eens een foto te vinden. Over de officiële opperste leider Haibatullah Akhundzada is weinig bekend. "Misschien is hij wel dood", zegt Afghanistan-kenner Martine van Bijlert. Ze woonde jaren in het land en is verbonden aan het Afghanistan Analysts Network

Het zou niet de eerste keer zijn dat zo'n overlijden pas jaren later aan het licht komt. Zo werd de dood van hoofdcommandant Mullah Omar twee jaar lang geheimgehouden. "Sowieso had hij sinds 2001 nog weinig te maken met het runnen van de beweging." Volgens Van Bijlert was Mullah Omar na de val van het Talibanregime dan ook meer een symbool dan een leider.

Mullah Omar was in de jaren 90 oprichter van de Taliban. Wat is het voor groep, en waar staan ze voor? Een uitleg in video: