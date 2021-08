'Superdeal' voor Marcel Boekhoorn: High Tech Campus Eindhoven verkocht

De High Tech Campus in Eindhoven is verkocht door investeerder Marcel Boekhoorn. Voor hoeveel geld de campus van de hand is gedaan, blijkt niet uit het persbericht. Maar tegen zakenblad Quote zegt Boekhoorn dat het een 'superdeal' is, groter dan de verkoop in 2005 van Telfort waar hij toen bijna 1 miljard euro voor kreeg.

Boekhoorn kocht de High Tech Campus in 2012 voor 425 miljoen euro. De campus komt nu in handen van Oaktree Capital Management, een Amerikaanse investeerder. Op de campus zijn 235 hightech bedrijven gehuisvest en bedrijven als Philips, NXP en Intel ontwikkelen daar nieuwe producten.

De High Tech Campus werd in 1998 door Philips opgericht. De nieuwe kopers van de High Tech Campus schrijven dat ze het park verder willen uitbreiden.