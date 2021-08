Klappen op de camping: waar komt vakantiegeweld vandaan?

Door de klappen gaat Nout knock-out en moet hij uiteindelijk ter controle met een ambulanceboot naar het ziekenhuis op het vaste land. Nu, weken later, heeft hij nog altijd last van zijn kaak. "Maar ik ben blij dat ik niet ernstiger gewond ben geraakt, want je hoort wel die verhalen over Mallorca en zo natuurlijk."

Uit een belronde langs de gemeentes met de bekendste jongerencampings van Nederland komt niet naar voren dat het geweld deze zomer vaker voorkomt. Wel zeggen ze: de kans dat het uit de hand loopt is vanwege de coronaregels dit jaar groter.

Clubs zijn namelijk dicht en ook terrassen moeten om middernacht sluiten. Daardoor zijn jongeren 's avonds meer op straat of op het strand, in plaats van in de club, waar beveiliging is. "En dan veroorzaken ze overlast. Ze vervelen zich gewoon, dat is het probleem. Daardoor lopen de gemoederen wat sneller op", zegt Michiel Schrier, de burgemeester van Vlieland.