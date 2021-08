Kabinet: geen Afghanen achterlaten die gevaar lopen omdat ze voor ons werkten

Het kabinet wil geen mensen in Afghanistan achterlaten die gevaar lopen omdat ze voor Nederland hebben gewerkt. Dat zei demissionair minister Kaag in een plenair Tweede Kamerdebat, dat is bedoeld als afronding van de commissievergadering van gisteren. De Kamer had ook op een ruimhartige aanpak aangedrongen. Een ruime meerderheid steunt een motie daarover met als eerste ondertekenaar D66-Kamerlid Belhaj.

De minister van Buitenlandse Zaken voegde er wel aan toe dat ze "een winstwaarschuwing" moet geven, omdat de situatie in Kabul onoverzichtelijk blijft. "We weten niet wat gaat lukken; dit is de inzet", benadrukte ze.

Binnen grenzen van het mogelijke

Het kabinet wil "binnen de grenzen van het mogelijke" behalve Nederlanders, de lokale ambassadestaf en tolken de komende dagen ook andere mensen evacueren. Kaag noemde als voorbeelden Afghaanse bewakers die in dienst waren van het ministerie van Defensie, medewerkers van missies, journalisten, mensenrechtenactivisten en Afghanen die gewerkt hebben voor door Nederland gefinancierde ontwikkelingsprojecten.

Het moet dan bij die extra groep wel gaan om "acute en schrijnende gevallen", zei staatssecretaris Broekers-Knol. Zij benadrukte ook dat deze mensen niet als groep recht hebben op asiel in Nederland, maar dat dat per geval wordt beoordeeld. De Kamer vindt dat deze Afghanen in principe wél in Nederland zouden mogen blijven, met uitzondering van mensen die oorlogsmisdaden hebben gepleegd.

Kritiek Kamer

Net als gisteren uitten veel Kamerleden kritiek op de volgens hen trage manier waarop het kabinet in actie is gekomen en net als gisteren weerspraken de bewindslieden dat. "We zijn met man en macht aan het werk", zei minister Bijleveld. En Kaag herhaalde dat Nederland, net als de rest van de internationale gemeenschap, is overrompeld door de snelheid waarmee de Taliban het land hebben veroverd. Ze noemde de beelden schokkend en hartverscheurend.

In het debat meldde Bijleveld ook dat uit Kabul een transportvliegtuig naar Georgië is vertrokken met 35 Nederlanders, 16 Belgen, 2 Duitsers en 2 Britten aan boord. Het toestel is een C-17, die wordt gebruikt door verschillende NAVO-landen.