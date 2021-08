Raad van State: tankstations mogen ook laadpalen plaatsen

Tankstations mogen naast tankzuilen ook laadpalen voor elektrische auto's op hun terrein plaatsen. Dat heeft de hoogste bestuursrechter bepaald in een zaak over vergunningen die eerder al aan diverse tankstations waren verleend.

De zaak was aangespannen door twee concurrerende aanbieders van laadpalen: Fastned en MisterGreen Fast Charging Network. Volgens deze bedrijven is het niet eerlijk dat tankstations van onder meer Shell en BP de vergunningen voor de laadpalen hebben gekregen. De bedrijven hadden hierbij graag mee-geconcurreerd.

De Raad van State is het daar dus niet mee eens. Tankstations mogen de elektrische laadpalen plaatsen. Wel heeft de hoogste bestuursrechter als voorwaarde gesteld dat het aanbieden van benzine en gas de hoofdactiviteit blijft van deze tankstations. Tankstation Peulwijk-Oost aan de A4 voldoet volgens de rechter bijvoorbeeld niet aan die voorwaarde. Daar was een vergunning verleend voor vier laadpalen, maar het tankstation heeft slechts zes tankzuilen.

Makkelijker langs de snelweg opladen

Op dit moment worden elektrische laadpunten met name geplaatst in woonwijken en bij bedrijventerreinen. Maar omdat steeds meer mensen elektrisch rijden, krijgen ook bestaande olie- en gasbedrijven interesse in deze lucratieve markt. De uitspraak van de Raad van State kan betekenen dat het voor elektrische autogebruikers binnenkort makkelijker wordt om de auto ook langs de snelweg op te laden.