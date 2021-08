Informateur Hamer praat opnieuw met CDA-leider Hoekstra

CDA-leider Hoekstra en zijn secondant Heerma praten op dit moment met informateur Hamer en de onderhandelaars van VVD en D66, Rutte en Kaag. Gisteren werden de CDA'ers ook al ontvangen. Het ging toen over het document van VVD en D66 dat een aanzet tot een regeerakkoord moet worden.

Hoekstra zei gisteren dat in het document dingen zitten die hem wel bevallen, maar ook dingen die hem niet bevallen, Hij voegde eraan toe dat het aan VVD en D66 is om te zeggen hoe het nu verder moet, maar dat hij er "constructief in zit". Bij binnenkomst nu wilde hij weinig meer kwijt dan dat hij benieuwd is.

Blokkades

De formatie, die inmiddels vijf maanden duurt, zat de afgelopen tijd muurvast vanwege allerlei onderlinge blokkades. De afgelopen weken hebben VVD en D66 een stuk geschreven, dat mogelijk als startpunt van onderhandelingen kan dienen, maar het is nu nog niet duidelijk of dat ook gaat gebeuren en welke partijen aanschuiven.

PvdA en GroenLinks lieten zich gisteren gematigd positief uit over het document. ChristenUnie-leider Segers ziet op dit moment geen rol voor zijn partij in de formatie. Rutte zei daarover gisteren dat alle vier partijen (CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie) nog in het spel zijn en hij herhaalde dat vanochtend.