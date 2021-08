Maki Kaji (69), man achter het succes van sudoku, overleden

De Japanner die zorgde voor het succes van de populaire sudokupuzzel is overleden. Maki Kaji werd 69 jaar oud en leed aan kanker, zegt het Japanse puzzelbedrijf Nikoli, waarvan hij de oprichter was. Nikoli roemt hem als de Godfather of Sudoku.

Tegenwoordig is sudoku populair in de hele wereld. Menig krant drukt er elke dag één af. De puzzel bestaat uit een raster van negen bij negen vakjes. De bedoeling is om in elke verticale en elke horizontale rij de getallen 1 tot en met 9 slechts één keer te gebruiken. Datzelfde geldt voor de negen kleinere vierkanten van drie bij drie vakjes waarin je een sudokupuzzel kunt opdelen.

Waarschijnlijk is de puzzel uitgevonden door een Amerikaan in 1979. Onder de naam Number Place verscheen het in puzzelboekjes van Dell Magazines. Kaji ontdekte de puzzel in 1984, vertelde hij in een toespraak in 2008. De naam vond hij echter niks, dus hij begon te broeden: "Hmmm, getallen. Eentje in elk vakje. Enkele cijfers."

Zo kwam hij uit op de Japanse naam suuji wa dokushin ni kagiru. Vertaald betekent dat: getallen moet alleen zijn, waarbij dokushin ook kan staan voor ongetrouwd. Sudoku is een afkorting van die zin.

25 seconden

Kaji bedacht de naam in 25 seconden, vertelde hij: "Meer tijd had ik niet, omdat mijn personeel me onder druk zette om een naam te bedenken en ik die dag naar een paardenrace wilde."

Pas in 2004 werd de sudoku echt populair, nadat de Britse krant The Times de puzzel ging publiceren op aanraden van een Nieuw-Zeelandse liefhebber. Daarna ging het snel en inmiddels verschijnt de sudoku in honderden kranten en in talloze puzzelboekjes. Ook bestaat er tegenwoordig een wereldkampioenschap sudoku. Nikoli zegt dat wereldwijd 200 miljoen mensen sudoku's oplossen.

Rijk is hij er niet van geworden, zei Kaji. "Sommige vrienden vroegen me waarom ik geen patent aanvroeg op sudoku in alle landen. 'Je kunt miljonair zijn!' Maar ik zei: "Dat is niet wat ik wil. Ik zou gelukkiger zijn als iedereen in de wereld makkelijker van sudoku kan genieten."