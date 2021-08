25 jaar na dood Joes Kloppenburg: 'Treurig dat er nog zinloos geweld is'

"Mijn missie, want zo vatte ik het op, was bewustmaking, bewustwording. Voor jonge mensen meestal, uitgaanspubliek. Van: laat het niet zover komen, wéét waarmee je bezig bent", zegt hij tegen NH Nieuws.

Het stemt hem treurig dat er nog steeds zinloos geweld is, zoals de dood van Bas van Wijk (24) vorig jaar. Hij werd doodgeschoten in Amsterdam toen hij iemand aansprak die een horloge van een vriend van hem probeerde te stelen.

Ook de recente geweldsincidenten op Mallorca raken Kloppenburg hard. "Het is bar en boos wat er tegenwoordig aan geweld gebeurt in Nederland. Dat stemt mij natuurlijk treurig, om het maar eens rustig te zeggen. Ik had me dat niet voorgesteld, dat ik dat nog zou meemaken."

Vandaag komen familie en vrienden bijeen in de Voetboogstraat om Joes Kloppenburg te herdenken. "Nu het exact 25 jaar geleden is, is het natuurlijk extra speciaal", vertelt zijn vader vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. "We gaan stilstaan bij hoe hij was, herinneringen ophalen en gevoelens delen. Daar put je troost uit natuurlijk."