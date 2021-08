Wekdienst 17/8: Debat over ophalen Afghanen • KNVB presenteert bondscoach Van Gaal

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

In diverse studentensteden in het hele land is gisteren de introductieweek begonnen voor nieuwe studenten. Onbekommerd feestvieren is er niet bij vanwege de coronaregels, maar studenten zijn blij dat een hele hoop activiteiten wél kunnen doorgaan.

'Eindelijk zie je weer mensen. Je zit de hele tijd natuurlijk op je kamer':