Rode Kruis identificeert gesneuvelde Argentijnen op Falklandeilanden

Het Internationale Rode Kruis is op de Falklandeilanden begonnen met het opgraven van ongeïdentificeerde Argentijnse militairen die tijdens de Falklandoorlog (1982) zijn gesneuveld. Hun stoffelijke overschotten liggen in een massagraf op de begraafplaats van de nederzetting Darwin op Oost-Falkland. Om hoeveel lichamen het gaat, is niet bekendgemaakt.

Vijf forensisch specialisten zullen de stoffelijke resten opgraven, onderzoeken en documenteren. Dat gebeurt volgens het Rode Kruis met het grootst mogelijk respect voor de overledenen. Ook zullen ze op de begraafplaats een andere plek onderzoeken waar mogelijk nog een massagraf ligt.

Waardig rouwproces

Het forensisch onderzoek vindt plaats in een tijdelijk laboratorium, dat op de begraafplaats is opgezet. In afwachting van onder meer de resultaten van dna-onderzoek worden de stoffelijke overschotten tijdelijk herbegraven. Wanneer een gesneuvelde militair is geïdentificeerd, wordt het stoffelijk overschot overgedragen aan de familie.

"Het belangrijkste doel van dit werk is om de families in staat te stellen met waardigheid te rouwen", aldus de projectmanager van het Rode Kruis op de Falklands. De families van de gesneuvelden hebben volgens hem recht op identificatie van hun dierbaren.

Het is de tweede keer dat het Internationale Rode Kruis gesneuvelde Argentijnen op de Falklandeilanden identificeert. De eerste keer werden 122 omgekomen militairen opgegraven, van wie er inmiddels 115 zijn geïdentificeerd.

Eerder wisten forensische wetenschappers van het Internationale Rode Kruis al 90 doden te identificeren. Dat was een emotioneel moment voor nabestaanden: