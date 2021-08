Podcast De Zomerdag: op zoek naar een homo-rolmodel in het voetbal

Waar blijven de homoseksuele voetballers? NOS'ers en lhbti'ers Rivkah op het Veld, Jeroen Gortworst en Winfried Baijens vroegen zich het al lange tijd af. In hun podcast De Schaduwspits gingen ze op zoek naar een antwoord, want het ontbreekt in de sportwereld vaak aan rolmodellen voor jonge lhbti'ers, terwijl die er statistisch gezien wel zouden moeten zijn.

Winfried vertelt in podcast De Dag over de gevoelige zoektocht die uiteindelijk leidde tot een gesprek met een anonieme homoseksuele man, actief op het hoogste niveau in de professionele voetbalwereld.

De podcast De Dag is met zomerstop tot 23 augustus. Tot dan verschijnt elke werkdag De Zomerdag, waarin een selectie van opvallende gesprekken uit de afgelopen maanden herhaald wordt.