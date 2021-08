Formatie weer opgestart, Rutte en Kaag willen weinig kwijt

Deze week komen andere politieke partijen praten met informateur Mariëtte Hamer over het stuk dat VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag de afgelopen weken hebben geschreven. Dat zei Kaag na afloop van een bijeenkomst vanochtend met Rutte en Hamer.

Ze zei verder dat ze het exacte tijdspad verder niet weet, "maar we hebben allemaal haast". Inhoudelijk wilde Kaag niets kwijt over het document, waarvan VVD en D66 hopen dat andere partijen zich erin kunnen vinden.

Aanzet voor een opzet

De D66-leider noemde het "een aanzet voor een opzet voor een mogelijk regeerakkoord". Volgens haar is in het stuk nog voldoende inbreng van andere partijen mogelijk.

Rutte wilde er inhoudelijk ook niets over kwijt, ook niet over welke andere partijen als eerste aan de beurt zijn om te komen praten. "Wat we nu gaan doen, daar ga ik niks over zeggen."

Muurvast

De vier partijen die naast VVD en D66 in aanmerking komen voor de regeringscoalitie zijn CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks. Daarbij zijn al wel een paar blokkades opgeworpen. Zo wil D66 niet met de ChristenUnie, herhaalde Kaag vandaag nog maar eens in het AD.

Verder zien VVD en CDA samenwerking met PvdA én GroenLinks niet zitten, omdat de coalitie dan te links zou worden. PvdA en GroenLinks willen alleen samen meedoen aan een regering en niet los van elkaar.

De afgelopen vier weken lag de formatie, die tot de zomer muurvast zat, stil.