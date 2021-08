Wekdienst 16/8: Rutte en Kaag weer bij Hamer • Eerste dag na verovering Kabul door Taliban

We beginnen met het weer. In de ochtend is het overwegend bewolkt en vanuit het noordwesten trekken enkele regenbuien over ons land. Overdag is het vrij onstuimig met een stevige noordwestenwind en enkele buien. Met maximum 17 graden is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Tegen de avond trekt de wind verder aan en zijn er in het noordwestelijk kustgebied windstoten mogelijk van 80 tot 90 kilometer per uur.