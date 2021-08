Razendsnelle opmars Taliban 'geen deukje, maar enorme deuk' in populariteit Biden

In Amerikaanse media wordt dit een van de grootste militaire fiasco's ooit genoemd voor de VS. Er worden paralellen getrokken met de chaotische terugtrekking van de troepen in Vietnam in 1973. Twee jaar later kwam de door de Amerikanen gesteunde regering van Zuid-Vietnam ten val en namen de communistische Noord-Vietnamezen het over.

Maar eigenlijk is de parallel met het terugtrekken van de troepen uit Irak veel accurater, zegt De Vries. "Toen trok oud-president Obama de troepen terug en werd het Irakese leger onder de voet gelopen door Islamitische Staat (IS), waardoor Obama weer nieuwe troepen moest sturen. De legertop waarschuwde Biden: 'We've seen this film before'. Er wordt zelfs gezegd dat deze situatie nog erger is."

Maar de vraag wordt ook gesteld of de VS deze oorlog al niet veel langer geleden heeft verloren. "Amerika heeft het sterkste leger ter wereld en is als land volkomen verweven met zijn leger. Er werd altijd gedacht dat als ze ons materieel zouden sturen, de Taliban wel verslagen zouden worden. Dit wordt gezien als enorm gezichtsverlies, ook op het internationale toneel."

"Dit is meer dan een nederlaag", zegt ook oorlogsverslaggever en VRT-journalist Rudi Vranckx: