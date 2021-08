Taliban claimen inname presidentieel paleis: 'We roepen snel het emiraat uit'

De situatie in de hoofdstad verandert snel en is zeer onduidelijk. Ook meerdere plekken in de stad wordt geweervuur gehoord, maar de Afghaanse regering beweerde vanmiddag dat er geen grootschalige gevechten zijn uitgebroken.

Bij een ziekenhuis in Kabul zijn veertig gewonden binnengebracht, meldt een hulporganisatie op sociale media. De patiënten zouden gewond geraakt zijn bij gevechten in de regio Qarabagh, zo'n 100 kilometer van Kabul.

'Vliegveld wordt beschoten'

De Amerikaanse ambassade meldt dat het vliegveld van de hoofdstad wordt beschoten. Amerikaanse burgers worden opgeroepen dekking te zoeken en niet naar de ambassade of het vliegveld te komen.

NAVO-chef Stoltenberg zegt dat het vliegveld openblijft en dat NAVO-troepen de veiligheid waarborgen. Alle commerciële vluchten zijn geschrapt om ruimte te maken voor evacuaties met militaire vliegtuigen.

Westerse landen hebben in grote haast hun ambassades in de Afghaanse hoofdstad ontruimd. Zo is de Amerikaanse vlag gestreken bij de ambassade en is het grootste deel van het personeel vertrokken.

Tot drie dagen geleden hield het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS vol dat er geen sprake zou zijn van evacuatie. Nederland heeft vannacht al de ambassade in Kabul ontruimd en verplaatst naar een locatie bij het vliegveld.

Regering staat machteloos

De grote vraag is nu of er een overgangsregering komt. Twee Taliban-functionarissen hebben tegen persbureau Reuters gezegd dat ze zo'n interim-regering niet zullen accepteren. De Taliban willen dat de macht volledig aan hen wordt overgedragen. "Daar lijkt de regering weinig aan te kunnen doen", zegt correspondent Aletta André.

Leden van het deels gevluchte Afghaanse kabinet hebben gezegd dat er morgen in Qatar nog wordt overlegd over een interim-regering.

Snelle opmars

In april kondigde de VS aan al zijn troepen voor 1 september terug te trekken uit Afghanistan. Daarna lanceerden de Taliban, die voor de invasie van 2001 al aan de macht waren, een groot offensief.

De laatste weken is het snel gegaan: in hoog tempo hebben strijders van de groepering de belangrijkste steden van het land heroverd en nu lijken ze dus ook Kabul in handen te hebben.