Wekdienst 15/8: Nationale Indiëherdenking • Begin introductieweken

Wat heb je gemist?

De Verenigde Staten zijn afgelopen nacht begonnen met de evacuatie van ambassadepersoneel uit Kabul. President Biden heeft inmiddels vijfduizend militairen naar Afghanistan gestuurd om dit proces "ordentelijk en veilig" te laten verlopen.

Volgens een medewerker van de ambassade is slechts een klein groepje vertrokken en blijft de ambassade nog normaal functioneren.

De Taliban hebben vannacht de stad Jalalabad in het oosten van Afghanistan overgenomen. Daarmee hebben de Taliban de grootste steden, op de hoofdstad Kabul na, in handen en is de hoofdstad ook vanuit het oosten geïsoleerd. De val van Kabul lijkt een kwestie van dagen te kunnen worden.

Ander nieuws uit de nacht

Dodental in Haïti loopt op: zeker 304 doden, honderden gewonden en vermisten: Premier Henry zegt dat ziekenhuizen worden overspoeld en dat zorgpersoneel de druk nauwelijks aankan. De premier heeft de noodtoestand uitgeroepen voor zeker een maand.

'Verband tussen aanslag op pand in Zwijndrecht en vergisontvoering': Dat schrijft de Telegraaf. Een man die betrokken is bij een van de bedrijven in dat pand, zou het eigenlijke doelwit zijn van de vergisontvoering vorige week in het Noord-Hollandse dorp Cruquius.

Zeker 20 doden door ontplofte tankwagen in Libanon: de explosie was vlak bij de grens met Syrië, waar veel olie wordt gesmokkeld, omdat de brandstofprijzen in Syrië veel hoger zijn dan in Libanon.

En dan nog even dit:

Voetbalclub Everton heeft een pijnlijke fout gemaakt in een samengestelde video ter ere van alle overleden Everton-supporters tijdens de coronapandemie. In een 3 minuut 51 durende video worden foto's van fans getoond, maar op 1 minuut 50 is een foto van Anne Frank te zien.

"We hebben veel, veel te veel Evertonians verloren tijdens de pandemie. We zouden willen dat ze vandaag allemaal bij ons konden zijn. RIP Blues", staat er in een bericht op Twitter na de overwinning op Southampton (3-1).

Het is niet bekend hoe de foto van Anne Frank, die in 1945 overleed in het concentratiekamp Bergen-Belsen, in de video terecht is gekomen. Everton heeft nog niet gereageerd op de opmerkelijke blunder, maar de video werd uren later wel verwijderd van Twitter.