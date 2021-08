President Biden stuurt nog meer militairen naar Afghanistan en waarschuwt Taliban

De Amerikaanse president Joe Biden heeft toestemming gegeven om duizend extra strijdkrachten naar Afghanistan te sturen om te helpen bij de evacuatie van ambassadepersoneel in de hoofdstad Kabul. Daarmee komt het aantal militairen dat wordt ingezet op 5000.

Volgens Biden is dat aantal nodig om de evacuatie soepel te laten verlopen. "Op basis van aanbevelingen van onze inlichtingendiensten heb ik toestemming gegeven voor de inzet van ongeveer 5000 Amerikaanse troepen om ervoor te zorgen dat we een ordelijke en veilige terugtrekking van Amerikaans personeel en ander personeel kunnen hebben", schreef Biden in een verklaring.

Verder liet Biden de Taliban weten met "een snelle en krachtige militaire reactie" te komen als ze Amerikaans personeel in Afghanistan in gevaar brengen. De boodschap is overgebracht aan vertegenwoordigers van de moslimextremisten in Qatar.

Achter beslissing

De president herhaalde dat hij achter de beslissing staat om een einde te maken aan de Amerikaanse militaire missie in Afghanistan. "Nog een jaar of nog vijf jaar Amerikaanse militaire aanwezigheid zou geen verschil hebben gemaakt. En een eindeloze Amerikaanse aanwezigheid te midden van een burgerconflict in een ander land was niet acceptabel voor mij," voegde Biden eraan toe.

Ondertussen zetten de Taliban hun opmars in Afghanistan in hoog tempo voort. Gisteren kregen ze de stad Mazar-i-Sharif in handen, de enige stad van betekenis in het noorden waar het Afghaanse leger nog de baas was.