Aanslag op Pakistaanse dissident in Rotterdam verijdeld

Eerder dat jaar, in april 2020, werd de Pakistaanse journalist Sajid Hussain dood aangetroffen in een rivier in Zweden. Hij werd toen al bijna twee maanden vermist. Hussain schreef over mensenrechtenschendingen in de Pakistaanse provincie Beloetsjistan. Ook hij had asiel aangevraagd vanwege aanhoudende doodsbedreigingen in Pakistan.

De Zweedse politie concludeerde dat er geen sprake was van opzet, en dat het ging om een ongeluk of zelfmoord. Ook de Canadese politie besloot in het geval van Baloch dat er geen sprake was van een misdrijf en sloot ondanks breed protest het onderzoek. Verschillende ngo's en politici trekken de conclusies in beide zaken in twijfel. "Ze werden allebei ernstig bedreigd en zijn verdwenen onder vergelijkbare verdachte omstandigheden", stelt Adam Shapiro van Front Line Defenders.

'Taak voor Nederlandse overheid'

Volgens Goraya zou de Nederlandse regering zich politiek moeten uitspreken over zijn zaak. "De overheid zorgt voor goede persoonlijke bescherming, maar dat is slechts een halve oplossing", zegt hij. "Heel Nederland zou voor mij veilig moeten zijn, niet alleen mijn schuiladres. Ik zou moeten kunnen leven in een wijk waar de buren mijn echte naam kennen."

"Het is angstaanjagend dat een buitenlands regime de macht heeft om een mensenleven in Nederland te ontwrichten", vervolgt Goraya. "De enige oplossing is dat Nederland opstaat en zegt: Pakistan, we weten wat je aan het doen bent, en hoe durf je zulke acties te ondernemen op ons grondgebied."

De in Londen gearresteerde man heeft inmiddels verklaard dat hij was ingehuurd om een moord te plegen, zeggen bronnen. Hij moet zich later dit jaar voor een Britse rechtbank verantwoorden.