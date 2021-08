Wekdienst 14/8: Vissers protesteren tegen windmolenpark • Schoonmaak bij de Maas

Wat heb je gemist?

De Tweede Kamer komt dinsdag terug van het zomerreces voor een ingelast debat over de situatie in Afghanistan. Het debat gaat over de vraag welke Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt, hier recht hebben op asiel. Sinds westerse landen hun militairen grotendeels hebben teruggetrokken uit Afghanistan, veroveren de Taliban in hoog tempo belangrijke steden.

De vrees is dat de Taliban hard zullen afrekenen met Afghanen die voor westerse landen hebben gewerkt. De moslimextremisten beschouwen deze landgenoten als landverraders.

Ander nieuws uit de nacht

RIVM: 'Kabinet maakt andere inschatting dan wij over hoe ver we zijn met vaccineren': Het kabinet wijkt af van het OMT-advies met zijn besluit om de anderhalve meter in het onderwijs op 30 augustus los te laten.

Grote brand in bedrijfspand Zwijndrecht waar auto naar binnenreed: De brandweer spreekt van een zeer grote brand met veel rookontwikkeling. Vanwege de rook kregen mensen in de naastgelegen woonwijk het advies deuren en ramen te sluiten.

Fred Rutten terug in eredivisie: nu als commissaris bij NEC: Rutten was al langer adviseur van Marcel Boekhoorn, die elk jaar vele miljoenen in de club steekt. Via Rutten kwam de Nijmeegse club ook uit bij technisch directeur Ted van Leeuwen.

En dan nog even dit:

Langs de kust van het Verenigd Koninkrijk verschenen de afgelopen dagen meerdere graffiti-kunstwerken. Er waren vermoedens dat de muurschilderingen gemaakt waren door de anonieme Britse kunstenaar Banksy, maar dat was nog niet bevestigd.

Gisteravond maakt hij een einde aan de speculaties rondom de kunstwerken: hij plaatste en video op zijn Instagram-account getiteld A Great British Spraycation. Daarin rijdt een onherkenbaar persoon van plaats naar plaats met een camper, waarschijnlijk Banksy zelf. Van sommige kunstwerken is ook gedeeltelijk te zien hoe ze zijn gemaakt.