Kabinet wil betere spreiding toeschouwers in voetbalstadions

Het was een gek gezicht donderdagavond bij het duel van Feyenoord met Luzern: aan de ene kant volle vakken met supporters, aan de andere kant compleet lege vakken. Het kabinet gaat daar nu iets aan doen door voetbalclubs aan te sporen hun supporters meer over het stadion te verspreiden.

Betaald voetbalclubs mogen twee derde van de stadioncapaciteit vullen met aanhang, maar laten nu vaak hele vakken leeg, terwijl andere vakken helemaal vol zitten.

"Het is natuurlijk verstandig dat de clubs hun publiek een beetje verspreiden over de stadions. Het lijkt me dat als je een deel van het stadion afsluit, dat dan ook de capaciteit van het stadion daalt", zei demissionair premier Mark Rutte tijdens de coronapersconferentie vandaag.