Schietpartij in Huissen, gewapende verdachte aangehouden

In een woning in de Gelderse plaats Huissen zijn twee gewonden gevallen bij een schietpartij, meldt de politie. Er is een verdachte man aangehouden. De wapens die agenten aantroffen zijn in beslag genomen.

Na de schietpartij klom de verdachte op het dak van de woning. Op foto's is te zien dat hij een wapen in zijn hand hield. Hij werd door de politie onder schot gehouden, schrijft Omroep Gelderland.

Uiteindelijk lukte het om de verdachte aan te houden. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.