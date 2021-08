Vooraanstaand Rembrandt-kenner Ernst van de Wetering (83) overleden

De vooraanstaande Rembrandt-deskundige Ernst van de Wetering is op 83-jarige leeftijd overleden. Van de Wetering verwierf internationale bekendheid als onderzoeker van het werk van de zeventiende-eeuwse meester. In musea wereldwijd bepaalde hij of werken die aan Rembrandt werden toegeschreven daadwerkelijk van diens hand waren.

Na een opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag werd Van de Wetering tekenleraar en studeerde hij kunstgeschiedenis. In 1968 werd hij assistent bij het Rembrandt Research Project, een groot opgezet wetenschappelijk onderzoek naar Rembrandts schilderijen. In 1993 werd hij voorzitter van dit onderzoeksproject. Werken van Rembrandt en werken die aan Rembrandt werden toegeschreven kregen niet alleen een kunsthistorische maar ook een natuurwetenschappelijke analyse.

Tegelijk was Van de Wetering hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, publiceerde hij over Rembrandt, over schildertechnieken en restauratie van schilderijen en gaf hij lezingen in binnen- en buitenland. Van de Wetering ging in 1999 met emeritaat.

Kunsthandelaar en kunsthistoricus Jan Six noemt Van de Wetering een groot kenner. "We hebben veel aan hem te danken."