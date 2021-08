Gevluchte Afghanen in Nederland: 'Taliban zijn terug en mijn angst ook'

Ook Farzhad Hashemi (39) vluchtte uit Afghanistan. Hij runt nu een supermarkt in Vlissingen, maar momenteel kan hij zich slecht concentreren op zijn werk. "Ik sta in de winkel, maar ik krijg elke dag stress en pijn van het nieuws over Herat", zegt hij.

Hij groeide daar op, net als Homa Ashkar. Hij was 14 toen de Talibanstrijders kwamen. "Alles was in één dag veranderd. Er liepen onbekende gewapende mannen rond. Ze vroegen ons de weg naar de moskee en het politiebureau. We wisten toen nog niet hoe erg het zou worden. Dat we geen televisie meer zouden mogen kijken en dat we onze familiefoto's moesten verscheuren."