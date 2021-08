Defensieminister VK: 'Al-Qaida komt waarschijnlijk terug naar Afghanistan'

Volgens de Britse minister van Defensie Ben Wallace is de kans groot dat Afghanistan een bestemming wordt voor jihadisten, nu de Taliban steeds grotere delen van het land onder controle krijgt.

Volgens Wallace is Afghanistan hard op weg een zogenoemde failed state te worden, een land waar de centrale overheid weinig tot geen controle heeft over het eigen grondgebied. "Ik ben absoluut bezorgd dat failed states broedplaatsen zijn voor dat soort mensen", zei de minister tegen Sky News. "Al-Qaida zal waarschijnlijk terugkomen."

Vannacht werd volgens de Taliban en plaatselijke overheidsfunctionarissen Kandahar veroverd. Die stad ligt in het zuiden van Afghanistan en is na de hoofdstad Kabul de grootste van het land.

Naast Kandahar zouden ook Lashkar Gah, de hoofdstad van de zuidelijke provincie Helmand, en Qala-e-Now, de hoofdstad van Badghis in het noordwesten van het land, zijn veroverd, al is de status van die steden nog niet helemaal duidelijk.

Militairen weer naar Afghanistan?

Ook Chaghcharan in de centrale provincie Ghowr zou zijn veroverd, meldt het Duitse persbureau DPA. Daarmee zouden 15 van de 34 provinciehoofdsteden onder controle staan van de Taliban. Van strijd zou weinig sprake zijn geweest; regeringstroepen trokken zich terug op een militaire basis.

Wallace wilde in gesprek met LBC Radio niet uitsluiten dat in de toekomst Britse troepen naar Afghanistan gestuurd zullen worden, al ziet hij daar vooralsnog geen heil in. "Ik kan 10.000 mensen sturen. We zouden kunnen gaan en daar twee, drie jaar kunnen blijven. We hebben de troepenmacht om dat te doen, maar dat is niet de manier waarop je de problemen in Afghanistan oplost. Maar als Afghanistan Al-Qaida onderdak geeft en het Westen wordt aangevallen, dan zou het kunnen."