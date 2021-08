Wekdienst 13/8: Persconferentie coronamaatregelen • Eerste wedstrijd in de Eredivisie

We beginnen met het weer. In de ochtend zijn er wat opklaringen. Overdag komt de zon regelmatig tevoorschijn, maar soms is er wat dikkere bewolking aanwezig. Het blijft droog en er waait in de middag een matige wind uit het zuidwesten tot westen. Aan zee trekt de wind later op de dag nog even aan tot vrij krachtig. Het wordt 20 graden aan zee en 25 graden langs de oostgrens.