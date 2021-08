Penningmeester basisschool Steenbergen bekent verduistering 26.000 euro

Een vrouw uit Steenbergen is aangehouden op verdenking van verduistering van ruim 26.000 euro van een basisschool in de West-Brabantse gemeente. Sinds 2014 werd met regelmaat geld van de bankrekening van de school verduisterd. De ouderraad deed in juni aangifte. Volgens Omroep Brabant was de vrouw penningmeester van de ouderraad.

De vrouw kwam tijdens onderzoek in beeld en werd vanochtend aangehouden. Ze heeft een bekentenis afgelegd. Het is aan justitie om te besluiten of de vrouw wordt vervolgd. De ouderraad is door de politie op de hoogte gebracht.

'Oneigenlijke administratie'

Het geld werd verduisterd via "oneigenlijke administratie, betalingen en opnames van de spaarrekening", zo meldde de directeur in een brief aan de ouders nadat het incident aan het licht was gekomen.

Volgens de directeur was het een schrale troost dat de schoolreisjes, excursies en evenementen voor leerlingen er de afgelopen jaren niet onder hebben geleden. Een plan voor een nieuwe inrichting van het schoolplein, waar de ouderraad voor spaarde, is voorlopig wel in de ijskast gezet.