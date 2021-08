Dode bij ongeluk in Wehl, inzittenden waren dagenlang vermist

Een auto met daarin twee jonge vrouwen die twee dagen vermist waren is verongelukt in de Achterhoek. Een van de twee is daarbij om het leven gekomen. Het andere slachtoffer is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Gelderland.

De twee vrouwen van 19 en 22 jaar kwamen dinsdagnacht niet thuis van een avondje uit in Doetinchem. De twee waren volgens de familie met een zwarte Mitsubishi Colt vanuit Doetinchem richting Wehl vertrokken voor een afterparty. Daar kwamen ze echter nooit aan.

De politie was op de hoogte van de vermissing en zocht de afgelopen dagen in de omgeving van de Broekhuizerweg, tussen Wehl en Doetinchem.

Van de weg geraakt

Vanmiddag werd een auto met twee inzittenden gevonden langs de Broekhuizerweg en uit onderzoek van de politie bleek dat het ging om de jonge vrouwen die sinds dinsdag vermist werden. Volgens de politie was het een eenzijdig ongeval.

Er is nog niet bekendgemaakt wie van de twee om het leven is gekomen. Ook is er weinig bekend over de toedracht en het precieze tijdstip van het ongeluk. De politie onderzoekt dat.