'6 Januari was traumatisch, maar de nasleep is ook moeilijk te verwerken'

Het Amerikaanse departement voor Nationale veiligheid waarschuwt dat er op sociale media een toename te zien is in oproepen tot geweld, omdat mensen nog steeds ten onrechte geloven dat er verkiezingsfraude is gepleegd. De waarschuwing komt preventief omdat er op 6 januari te weinig aandacht was voor dat soort signalen, waardoor de bestorming van het Capitool de politie overviel.

Vier politieagenten hebben sindsdien zelfmoord gepleegd, anderen zoeken hulp, maar de meesten voelen zich vooral in de steek gelaten door diezelfde politici die ze die dag verdedigden. Erover praten is nog steeds moeilijk, maar politieagent Michael Fanone en de behandeld psycholoog van het politiekorps in Washington doen dat wel; om aandacht te vestigen op de vertrouwenscrisis die er in Amerika is ontstaan tussen het publiek en de politie, vaak aangewakkerd door politici.