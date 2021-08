Laatste overlevende van Georgische opstand Texel overleden

Vorige week is de laatste nog levende deelnemer aan de Georgische opstand op Texel van mei 1945 overleden. Grigor Baindoerasjvili is 102 jaar oud geworden, heeft zijn familie in Georgië laten weten aan de Nederlandse Stichting Sovjet Ereveld.

Baindoerasjvili werd gedurende de Tweede Wereldoorlog samen met honderden andere Georgiërs in de winter van 1941-1942 aan het Oostfront door de Duitsers krijgsgevangen gemaakt. Om aan een langer verblijf in het strafkamp te ontkomen, besloten zo'n 800 Georgiërs in Duitse krijgsdienst te gaan. Ze werden vervolgens naar Texel gestuurd om de kustverdediging ter plekke te verbeteren.

Landverraders

Toen het einde van de oorlog naderde en de Duitse nederlaag onafwendbaar leek, kwamen de Georgiërs op Texel op 6 april 1945 in opstand tegen de Duitse militairen. Zij werden in hun eigen regio als landverraders gezien en dit leek hun kans op rehabilitatie. De daaropvolgende strijd was bloedig en duurde tot 20 mei, toen de Canadezen het eiland bevrijdden. De opstand kostte het leven aan 514 Georgiërs, zeker 200 Duitsers en tientallen inwoners van Texel.

Bandoerasjvili keerde met 223 Georgiërs terug naar Georgië, waar hij een gezin stichtte en twaalf kleinkinderen kreeg. "Alleen God weet hoe dat kan", zei hij over de voor hem gelukkige afloop van de opstand tegen een onderzoeker van Stichting Sovjet Ereveld.

Hij ontving in de naoorlogse jaren geregeld Nederlandse bezoekers. De Nederlandse onderzoeker vertelde na zo'n bezoek dat op de bank bij Bandoerasjvili thuis kussens met molens lagen, en aan de muur hing een schilderij van de vuurtoren van Texel. Op de erebegraafplaats Hoge Berg Texel liggen honderden gesneuvelde Georgiërs begraven.