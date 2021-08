Satellietnavigatie moet bij Schiphol minder geluidsoverlast opleveren

Luchtverkeersleiding Nederland verwacht dat omwonenden van Schiphol vanaf vandaag minder geluidsoverlast van vliegtuigen ervaren. Dat komt omdat bij het naderen op alle aanvliegroutes gebruik wordt gemaakt van satellietnavigatie.

Daarmee kan preciezer om woongebieden worden gevlogen dan met radiobakens, die de vliegtuigen tot vandaag aanstuurden. Dankzij de nieuwe techniek kunnen toestellen ook gelijkmatiger dalen, waardoor er minder geluidshinder ontstaat. De aanvliegroutes die de vliegtuigen gebruiken veranderen niet.

Op een van de routes, de Zwanenburgbaan bij Aalsmeer, is de nieuwe techniek 's nachts al ruim een jaar in gebruik, zei Jurgen van Avermaete van Luchtverkeersleiding Nederland in het NOS Radio 1 Journaal. "We hebben gezien dat het significant scheelt, maar de cijfers moet ik u even schuldig blijven."

De aanpassing is in opdracht van de Europese Commissie uitgevoerd. In 2024 moet in heel Europa op satellietnavigatie worden gevlogen.