Lichaam gevonden in plas bij De Meern na dagenlange zoektocht

Bij een dagenlange zoektocht naar een vermist persoon bij de Strijkviertelplas in De Meern is vanavond een lichaam gevonden. Of het gaat om de persoon die vermist werd, wordt nog onderzocht.

Hulpdiensten waren sinds maandagavond aan het zoeken nadat een fiets en kledingstukken aan de waterkant waren gevonden. Met sonarapparatuur, duikers en een helikopter is sindsdien gezocht. De plas werd afgesloten met hekken en schermen om publiek op afstand te houden, schrijft RTV Utrecht.

Aanvankelijk was niemand als vermist opgegeven, maar later kreeg de politie toch een melding. Details over de vermissing heeft de politie niet bekendgemaakt.