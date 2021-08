Nog even wachten met studeren: aanbieders van tussenjaren zien 'stormloop' in vraag

Na een coronadip in het schooljaar 2020-2021 zien veel bedrijven die reizen of opleidingsprogramma's voor tussenjaren aanbieden een stijging in het aantal boekingen, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. In zo'n tussenjaar kiezen jongeren ervoor om na hun eindexamen op de middelbare school en voor de start van hun studie bijvoorbeeld te gaan werken of reizen.

"We staan op dit moment zelf ook versteld van de enorme vraag", zegt een woordvoerder van Bonaire Break, een organisatie die een reis van zes weken naar Bonaire aanbiedt. "Er zijn jongeren die vorig jaar al aangaven graag mee te gaan, maar toen kon het nog niet. Zij worden nog bovenop de grote nieuwe groep aanmelders geteld. Dit jaar gaan er tussen de 128 en 160 jongeren mee."

Ook Education First, een organisatie die taalcursussen aanbiedt in verschillende landen, ziet een verdubbeling van het aantal aanmeldingen ten opzichte van vorig jaar. "Tot nu toe gaan er 300 jongeren met ons naar het buitenland, waarvan 250 voor een heel schooljaar en de rest voor de duur van twee tot drie maanden", vertelt woordvoerder Emma Kraak. "Dat is ook 20 tot 25 procent meer dan in bijvoorbeeld 2019, toen van corona nog geen sprake was."

Stormloop

Anouk van Putten van Cultural Care, dat jongeren als au pair koppelt aan buitenlandse gezinnen, spreekt van een 'stormloop' aan geïnteresseerden. "Uiteindelijk gaan er zo'n 200 tot 300 jongeren als au pair via onze organisatie naar het buitenland. Dat is meer dan vorig jaar en vergelijkbaar met pre-coronajaren. Maar we merken wel dat de interesse en vraag flink is toegenomen. We zaten dit jaar op meer dan 5000 telefoontjes van jongeren die met ons mee willen, maar dat kan dan ook pas over een paar jaar zijn."

Cultural Care koppelt de jongeren vooral aan gezinnen in de Verenigde Staten. "Dat land laat in principe nog geen jongeren rechtstreeks uit Nederland toe, maar als je via Curaçao reist kan het wel. De jongeren die ons massaal benaderden gaven vooral als redenen voor hun interesse op dat landen als Australië nog op slot zitten en studies zelf nog voorzichtig zijn met hun buitenlandprogramma's."