Gerechtsdeurwaarder vijf jaar cel in voor verkrachtingen en aanranding

Een voormalig gerechtsdeurwaarder uit Mechelen in Limburg moet vijf jaar de cel in. De rechtbank heeft hem veroordeeld voor verkrachtingen en een aanranding.

De 69-jarige man kwam tussen 2002 en 2016 als deurwaarder bij meerdere vrouwen met schulden over de vloer. Hij stelde meermaals voor dat ze hun schulden konden aflossen in ruil voor seks. De rechter acht bewezen dat de man drie vrouwen meerdere keren heeft verkracht. Ook is hij veroordeeld voor het betasten van een andere vrouw.

De rechter rekent het de man zwaar aan dat hij dreigde met het in beslag nemen van spullen en het ontruimen van huizen. De vrouwen zagen volgens de rechter geen andere uitweg dan tegemoet te komen aan de seksuele eisen van de man, schrijft 1Limburg.

De deurwaarder werd betrapt met een verborgen camera door Alberto Stegeman van het televisieprogramma Undercover in Nederland. Het Openbaar Ministerie had zes jaar cel tegen hem geëist.