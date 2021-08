Vrouw bij wie ontvoerde man aanbelde: 'Dachten aan studentengrap'

"Hij heeft bij mij aangebeld, en bij alle bovenburen", zegt de bewoonster tegen Omroep West. "Er wonen hier best wat studenten in de straat, dus eerst dacht ik aan een grap, maar toen heb ik toch maar opengedaan." Ook haar bovenbuurvrouw kwam naar beneden. Toen ze inzagen dat het geen grap was, belden ze meteen de politie. "Die was er binnen vijf minuten."

De twee vrouwen hebben er slecht van geslapen. "Het was een korte nacht. Mijn baby heeft ook nauwelijks geslapen, en die moet ik nu verzorgen." De overburen hebben daarentegen niks gehoord. "Hier? Normaal horen we alles, want dit zijn best gehorige huizen, maar vannacht hebben we er doorheen geslapen."

De politie heeft sporenonderzoek gedaan in de straat. De ontvoerde man is onderzocht in het ziekenhuis en is inmiddels weer bij zijn familie. Er zijn nog geen andere verdachten aangehouden.