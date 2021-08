Dode bij woningbrand in Montfort

Bij een brand in een tussenwoning in het Limburgse Montfort is een dode gevallen, meldt de brandweer Noord-Limburg op Twitter. Het is niet duidelijk waar die persoon aan is overleden.

De brand woedde in een huis aan de Bosweg en was rond 05.20 uur onder controle. Vijf woningen werden uit voorzorg ontruimd. De geëvacueerde bewoners worden door de gemeente opgevangen.