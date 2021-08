Biden: 'Geen spijt van terugtrekking uit Afghanistan'

De Amerikaanse president Biden zegt dat hij geen spijt heeft van de terugtrekking van zijn troepen uit Afghanistan. In een persbijeenkomst in het Witte Huis zei hij dat de Afghaanse leiders de handen nu ineen moeten slaan. "Ze moeten opstaan en voor hun land gaan vechten."

Biden benadrukte dat de VS de afgelopen twintig jaar meer dan een biljoen (duizend miljard) dollar heeft uitgegeven aan de oorlog in Afghanistan en duizenden militairen heeft verloren. Hij zei dat Washington het Afghaanse leger nog altijd ondersteunt vanuit de lucht en met voedsel, uitrusting en geld.

De Afghaanse president Ghani zegt dat hij hulp probeert te zoeken bij regionale milities. Ook doet hij een beroep op burgers om de democratie te verdedigen. In Qatar onderhandelt de Amerikaanse gezant voor Afghanistan sinds gisteren met de Taliban om een einde te maken aan het militaire offensief. Vooralsnog is er niets concreets bereikt.

Taliban rukken op

De Taliban hebben al 8 van de 34 provinciehoofdsteden veroverd en dreigen er nog meer in te nemen. 65 procent van het land is nu in handen van de Taliban, schrijft persbureau Reuters. De afgelopen maand zijn er volgens de Verenigde Naties meer dan duizend burgers bij gevechten om het leven gekomen.

De afgelopen tijd zijn veel westerse landen begonnen met het terugtrekken van hun troepen. In juni kwam er al een einde aan de Nederlandse aanwezigheid in het land. Alle Amerikaanse troepen verlaten Afghanistan voor het eind van deze maand.

In 2019, toen toenmalig president Trump bekendmaakte het Amerikaanse leger sneller terug te trekken uit Afghanistan, maakten we deze uitlegvideo over de Taliban: