Historische deal in de VS over infrastructuur

De Amerikaanse Senaat heeft na maanden van onderhandelingen ingestemd met omvangrijke investeringen in de infrastructuur. Het 550 miljard dollar kostende pakket (circa 470 miljard euro) is bedoeld voor het verbeteren van wegen, spoorlijnen, bruggen en internetverbindingen. Samen met eerder goedgekeurde investeringen komt het totaal op circa 1000 miljard dollar.

Het is het eerste wetsvoorstel sinds het aantreden van president Biden dat Democraten en Republikeinen gezamenlijk aannemen. Mede daarom wordt het gezien als een duidelijke overwinning voor de president. 69 senatoren stemden in met het plan, onder wie 19 Republikeinen. Beide partijen hebben 50 zetels in de Senaat.

De aanpak van de Amerikaanse infrastructuur is hard nodig, want er is veel achterstallig onderhoud. Twintig procent van de wegen en zo'n 45.000 bruggen zijn in slechte staat. Sommige bruggen zijn zelfs helemaal afgesloten omdat ze verzakt zijn. Ook het elektriciteitsnet en het waterleidingnet zijn verouderd en het internet is op veel plaatsen in Amerika erg traag. In het pakket is ook geld opgenomen voor het groener maken van energie en huizen in de Verenigde Staten.

Na de Senaat is het nu de beurt aan het Huis van Afgevaardigden om met het plan in te stemmen. Daar hebben de Democraten een meerderheid.