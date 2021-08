Opnieuw tiener aangehouden voor geweld op Schouwen-Duiveland

De Zeeuwse politie heeft nog een verdachte aangehouden voor een reeks mishandelingen en diefstallen op Schouwen-Duiveland vorige week. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Tholen.

Hij werd vanochtend opgepakt in zijn woning. Het is de vijfde arrestatie voor een reeks geweldsincidenten in onder meer Burgh-Haamstede en Renesse. Dit weekend en gisteren hield de politie al vier andere tieners aan in verband met de gebeurtenissen. Zij zitten nog vast.

In totaal hebben tien slachtoffers van acht mishandelingen en twee berovingen zich gemeld. De politie heeft van zeker één mishandeling beeldmateriaal, maar van dat incident is nog geen aangifte gedaan, meldt Omroep Zeeland.

Nog een mishandeling

Gisteren hield de politie nog vijf verdachten aan voor een mishandeling in de nacht van zondag op maandag. Daarbij werd een 17-jarige jongen uit Dordrecht plots aangevallen door een groep en ontstond er een vechtpartij waarbij over en weer werd geslagen.

Volgens een woordvoerder van de politie staat deze zaak los van de reeks incidenten vorige week.