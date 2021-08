Wekdienst 10/8: Huldiging Nederlandse medaillewinnaars • Nieuwe bewindslieden

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Nederlandse medaillewinnaars van de Olympische Spelen in Tokio worden vandaag meermaals gehuldigd. Vanaf 13.00 uur op Sportcampus Zuiderpark in Den Haag, waarbij premier Rutte, staatssecretaris van sport Blokhuis en chef de mission Pieter van den Hoogenband aanwezig zijn. Later brengen de sporters een bezoek aan de koning en koningin op Paleis Noordeinde. En vanaf 18.30 uur wordt het hele TeamNL nog een keer gehuldigd op het zogenoemde sportstrand Scheveningen. Beide momenten zijn live te volgen via nos.nl en de app.

In het demissionaire kabinet worden drie nieuwe bewindslieden benoemd. Tom de Bruijn (D66) wordt minister van Buitenlandse Zaken. Verder krijgt het kabinet twee nieuwe staatssecretarissen: Dennis Wiersma (VVD) voor Sociale Zaken en Steven van Weyenberg (D66) wordt staatssecretaris van Infrastructuur.

PSV verdedigt een voorsprong van 3-0 in het uitduel met het Deense FC Midtjylland in de derde voorronde van de Champions League. De wedstrijd begint om 20.00 uur in Herning.

Wat heb je gemist?

Een 38-jarige vrouw uit de VS klaagt de Britse prins Andrew aan wegens herhaaldelijk seksueel misbruik. Dat is volgens haar gebeurd toen ze minderjarig was, op aansturen van zakenman Jeffrey Epstein en onder meer op diens landgoed in New York.

Het nieuws komt precies twee jaar nadat de 66-jarige Epstein zelfmoord pleegde in zijn cel. Hij zat destijds in New York vast op verdenking van kindermisbruik en het opzetten van een netwerk voor het seksueel misbruiken van tienermeisjes. Virginia Roberts Giuffre is naar eigen zeggen een van die slachtoffers.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Ook op Sicilië merken ze de gevolgen klimaatverandering. Vooral het westen van het Italiaanse eiland is steeds droger geworden. De lokale fruittelers moeten daarmee zien om te gaan.