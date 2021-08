Podcast De Zomerdag: 'Wie tegen Loekasjenko is, is niet veilig'

De Wit-Russische president Loekasjenko wordt niet voor niets de laatste dictator van Europa genoemd. Het afgelopen jaar heeft hij oppositieleden in zijn land vastgezet of monddood gemaakt, protesten hard neergeslagen en duizenden mensen opgepakt.

In mei kwam daar de arrestatie van de journalist Roman Protasevitsj bovenop, wat internationaal tot grote verontwaardiging leidde. De Ryanair-vlucht waarop hij zat werd omgeleid naar Wit-Rusland, waar hij van boord werd geplukt. Wie tegen Loekasjenko is, is nergens veilig, was het signaal.

Nieuwsuur-verslaggever Gert-Jan Dennekamp sprak Protasevitsj vorig jaar over zijn strijd tegen Loekasjenko. Dennekamp vertelt in de podcast waarom juist hij de dictator zo nerveus maakt. En ook hoe het met de vele andere opgepakte activisten en journalisten gaat. De Wit-Russische Ilya Shcharbitski, die al achttien jaar in Nederland woont, vertelt hoe ook hij worstelt met wat hij nog wel en niet kan zeggen over Loekasjenko.

