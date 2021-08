Brieven voor gratis zelftests op de post, 'timing is opmerkelijk'

Ook op een andere manier wil het kabinet zelftests promoten. Zo delen medewerkers van de GGD gratis tests uit aan terugkerende reizigers op vliegvelden. En ook studenten krijgen kosteloos zelftests tot hun beschikking.

Het ministerie benadrukt dat zelftests alleen zijn bedoeld voor mensen die geen klachten hebben. "Heb je die wel of was je in de buurt van iemand met corona, laat je dan testen bij de GGD", is het devies. Dat geldt ook voor mensen die in thuisquarantaine zitten en zich op de vijfde dag willen laten testen of voor mensen die terugkomen van vakantie uit een (hoog)risicogebied. Jongeren tot 27 jaar kunnen altijd bij de GGD terecht voor een coronatest.

Mensen die op vakantie zijn en nog geen vaccinatie- of herstelbewijs hebben in de CoronaCheck-app, moeten voor vertrek naar Nederland een test doen in het land waar ze verblijven. De test moet je als reiziger zelf regelen en betalen. Alleen met een negatieve testuitslag mag je terug naar Nederland.