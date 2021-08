Opnieuw mishandeling op Schouwen-Duiveland, vijf jongeren opgepakt

Opnieuw is er iemand slachtoffer geworden van groepsgeweld op Schouwen-Duiveland. Een 17-jarige jongen is afgelopen nacht mishandeld in Renesse. De politie heeft vijf verdachten aangehouden.

Het incident gebeurde rond 00.40 uur. Het slachtoffer uit Dordrecht zat achterop een fiets toen hij plots werd aangevallen door een groep jongeren. Daarop ontstond een vechtpartij waarbij over en weer werd geslagen, schrijft Omroep Zeeland.

Na de vechtpartij stapten de vijf aanvallers in een auto en reden weg. De politie hield hen kort daarna aan. Het gaat om jongeren tussen de 16 en 21 jaar uit onder meer Kaatsheuvel en Spijkenisse. De politie doet onderzoek naar de zaak en spreekt met getuigen.

Het slachtoffer is nagekeken door een arts. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. De jongen heeft aangifte gedaan.

Meerdere mishandelingen

Afgelopen week zijn er meerdere vechtpartijen geweest op het Zeeuwse eiland. Dit weekend hield de politie drie tieners aan voor de mishandeling van twee mannen op een camping in Burgh-Haamstede in de nacht van donderdag op vrijdag. Ook zijn ze gelinkt aan de mishandeling van een 19-jarige jongen uit Scharendijke, vorige week zaterdag.

Daarnaast zouden ze afgelopen woensdag ook nog een 19-jarige man uit Renesse in elkaar hebben geslagen. Op dezelfde dag werd ook een Duitse jongen aangevallen in Renesse. De verdachten zitten nog vast.