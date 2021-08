Oud-medewerker gouverneur New York doet in interview boekje open

Een van de elf vrouwen die Andrew Cuomo, de Democratische gouverneur van de Amerikaanse staat New York, beschuldigen van seksueel wangedrag heeft zich voor het eerst publiekelijk uitgelaten. Het gaat om oud-medewerkster Brittany Commisso, die een interview heeft gegeven aan tv-zender CBS News en de krant Times Union.

Het tv-interview wordt later vandaag volledig uitgezonden, maar zondag waren er al fragmenten van te zien. In het gesprek vertelt Commisso dat de gouverneur haar na een omhelzing en kussen op de wang ook een keer op de mond zoende. Ook zegt ze dat ze door Cuomo is betast op een bijeenkomst in zijn ambtswoning. "Wat hij mij heeft aangedaan is een misdaad. Hij heeft de wet overtreden."

Commisso durfde hiermee niet eerder naar buiten te komen. "Ik heb er nooit iets van gezegd", vertelt de oud-medewerkster. "Mensen begrijpen niet dat het hier gaat om de gouverneur van de staat New York. Er staan agenten buiten zijn ambtswoning, die zijn er niet om mij te beschermen. Ze zijn er om hem te beschermen."

Een hooggeplaatste medewerker van de gouverneur is inmiddels opgestapt. Melissa DeRosa, die ook veelvuldig wordt genoemd in het rapport, is een van de belangrijkste vertrouwenspersonen van Cuomo. Ze zou geprobeerd hebben zijn wangedrag te verhullen.

Inmiddels heeft Commisso aangifte gedaan tegen de gouverneur. De sheriff van het district waar de ambtswoning van de gouverneur staat, zei zaterdag dat de aangifte aanleiding is voor uitvoerig onderzoek.

Vernederende en ongepaste opmerkingen

Behalve Commisso beschuldigen nog tien vrouwen Cuomo van seksuele intimidatie, staat in een onderzoeksrapport van de procureur-generaal van de staat New York. De vrouwen spreken over seksuele intimidatie, zoenen, knuffelen, betasten en vernederende en ongepaste opmerkingen. Cuomo viel vrouwen lastig tussen 2013 tot 2020, stellen de onderzoekers vast.

Cuomo ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel wangedrag. In maart bood hij wel excuses aan voor gedrag jegens medewerkers. Volgens hem was zijn "speelse gedrag" ten onrechte opgevat als ongepast.

President Biden en de Democratische leiders in het Congres, senaatsleider Schumer en Huis-voorzitter Nancy Pelosi, vinden dat hij moet opstappen, maar vooralsnog is Cuomo dat niet van plan.