Wekdienst 9/8: Presentatie klimaatrapport • Coronapersmoment met Rutte

Wat heb je gemist?

In het noorden van Californië is een gebied dat groter is dan de provincie Utrecht afgebrand. De Amerikaanse staat kampt met de op een na grootste natuurbrand sinds het begin van de metingen in 1932. De zogenoemde Dixie Fire heeft in totaal al ruim 400 huizen en bedrijfspanden verwoest.

Duizenden mensen zijn geëvacueerd, vijf mensen worden vermist. Zeker drie van hen zijn daarbij afgelopen weekend gewond geraakt. De natuurbrand woedt al sinds halverwege juli.

Zo'n 5000 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen: