Tien dagen non-stop hardstyle: 200 dj's proberen wereldrecordpoging draaien te breken

Ze draaien tien dagen lang, 24 uur per dag om een nieuw record neer te zetten. Zo'n tweehonderd dj's kwamen de afgelopen dagen naar Alphen aan den Rijn om mee te doen aan een wereldrecordpoging 'langste dj-livestream'. Eerder lukte het Amrish Raghosing, eigenaar van DJ School Alphen, een marathon van zeven dagen te organiseren. Straks om middernacht, na 244 uur non-stop muziek, hoopt hij dan echt het Guinness World Records te halen.

De recordpogingen ontstonden uit de coronapandemie, legt Raghosing uit. Toen het nachtleven vorig jaar compleet tot stilstand kwam, zag Raghosing veel dj's uitwijken naar sociale media. "Een hoop artiesten gingen live met een set op Facebook, maar dat zag er vaak echt niet goed uit". En dus zorgde Raghosing voor professionele apparatuur en camera's in zijn dj-school in Alphen aan den Rijn en zette zelf een livestream op.

Viel de eerste keer de keuze op techno en house, dit jaar worden uitsluitend hardstyle, hardcore en aanverwante subgenres gedraaid. Voor Raghosing voelde dat als logische keuze: "Hardcore is een Nederlands product, het is toch een stukje cultureel erfgoed."

'Iets doen om Nederlandse dj's op de kaart te zetten'

Na de lockdown van vorig jaar had Raghosing gehoopt dat er deze zomer weer voor publiek gedraaid kon worden. Maar met opnieuw een sluiting van het nachtleven zat dat er niet in. "Vorig jaar dachten we nog dat alles dit jaar open zou zijn, maar we zijn eigenlijk terug bij af", zegt Raghosing. "Alle clubs moesten opnieuw dicht en ik wilde iets doen om Nederlandse dj's op de kaart te zetten."

Via sociale media riep Raghosing collega's op zich aan te melden. Koen Gilles reageerde: hij draaide afgelopen maandag van 13.00 tot 14.00 uur. Een prima tijdstip; omdat de recordpoging dag en nacht doorgaat, moeten sommige dj's middenin de nacht achter de draaitafel kruipen.

Gilles draaide eerst vooral hardstyle en hardcore, maar heeft zich in de pandemie ook toegelegd op house en techno. "Het is goed om in deze tijd je horizon te verbreden, zodat je straks op meer plekken kan draaien." Aan de hardstyle en hardcore waardeert hij de loyale fans: "Het is één grote familie."

Gilles woont in Nederland, maar ook dj's uit België, Duitsland en Frankrijk doen mee. Er zitten zitten grote namen tussen maar ook beginnende artiesten, zegt Raghosing. "Er doet bijvoorbeeld ook een jongen met het syndroom van Down mee, hij had hiervoor alleen maar op z'n zolderkamer gedraaid en nog nooit op een stage gestaan."

Na middernacht gaat de stekker na ruim tweehonderd uur draaien uit de livestream. Maar het nieuwe record is daarmee nog geen feit; waarnemers van Guinness World Records moeten eerst al het materiaal nakijken. "Vanwege de pandemie konden er geen waarnemers komen, daarom hebben we tien camera's opgesteld die non-stop alles filmen."

Raghosing kijkt terug op een geslaagde actie: "We hadden kijkers uit Australië en de Verenigde Staten. Het roept echt een communitygevoel op, dat is bijzonder."