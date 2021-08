Wat de inname van Kunduz door Taliban voor Afghanistan betekent

Het beperkte resultaat werd in 2015 al goeddeels teniet gedaan, toen de stad voor korte tijd in handen viel van Talibanstrijders. "Dat was een lokaal verlies, niet heel lang na het vertrek van het Duitse leger, met in het kielzog daarvan de Nederlandse missie", zegt Terpstra. Na drie weken veroverde het Afghaanse regeringsleger de provinciehoofd terug, met steun van de Amerikaanse luchtmacht.

Macht consolideren

"Dat is nu echt anders; het machtsvacuüm is veel groter. Het Afghaanse leger heeft geen grote buitenlandse troepenmacht achter de hand en heeft bovendien de handen vol aan de strijd in andere steden", stelt Terpstra. Het Afghaanse ministerie van Defensie heeft aangekondigd met behulp van commando's de Taliban de stad uit te drijven. "Maar ook als dat zou lukken, dan is het de vraag hoe duurzaam zo'n herovering zal zijn."

De Taliban zullen de komende tijd proberen de macht in Kunduz te consolideren, denkt de onderzoeker. Ze nemen relatief snel overheidstaken over, zoals de (sharia)rechtspraak en belastingheffing. Daarbij wordt soms gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur: "In 2017 zag je bijvoorbeeld dat de elektriciteitsvoorziening in Talibangebieden in stand bleef, maar dat voortaan de betaling ervoor via de moskee liep."

De inname zal liberale Afghanen veel angst inboezemen, want de impact van het Talibanbestuur op het dagelijkse leven is groot. Zo kunnen vrouwen plots niet meer naar werk en mogen meisjes niet meer school. De westerse idealen, zoals vrije verkiezingen en eerlijke rechtspraak, zullen ver te zoeken zijn.