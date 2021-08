Gewonde bij steekpartij in Delfzijl, drietal vast opgepakt voor poging doodslag

Bij een steekpartij in Delfzijl is gisteravond een 25-jarige man uit Delfzijl gewond geraakt. Het slachtoffer werd samen met twee 16-jarige plaatsgenoten aangehouden. Ze worden alle drie verdacht van poging tot doodslag.

De politie kreeg rond 22.00 uur melding van een steekincident. In een woning op de Zwanendrift vonden agenten de gewonde man. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een woordvoerder van de politie zegt tegen RTV Noord dat er niet alleen is gestoken, maar dat er ook andere geweldsincidenten plaatsvonden.

Na het incident zijn twee 16-jarige verdachten aangehouden voor poging tot doodslag. Volgens de politie was ook een van deze twee verdachten gewond en moest die zich laten behandelen in het ziekenhuis.

Na behandeling in het ziekenhuis is ook de 25-jarige man opgepakt; hij wordt eveneens verdacht van poging tot doodslag.

Het drietal zit vast voor verhoor. Onderzoek moet uitwijzen wat zich precies heeft afgespeeld. De politie heeft vannacht op verschillende plaatsen in de buurt onderzoek gedaan en getuigen gesproken.