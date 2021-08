Wekdienst 8/8: Laatste dag Olympische Spelen • Persconferentie Messi

Wat heb je gemist?

Sinds vannacht gelden strenger regels voor mensen die naar Nederland reizen. Die gelden ook voor Nederlanders die terugkomen van vakantie. Iedereen van 12 jaar en ouder die in een 'geel' EU-land is geweest, moet een vaccinatie-, herstel- of negatief testbewijs kunnen laten zien. Voor niet-gevaccineerden betekent dat dat zij in het land waar ze zijn geweest een test moeten doen. Die is voor eigen rekening. Lees er hier meer over.