Medeoprichter en Kool & The Gang-saxofonist Dennis Thomas (70) overleden

In de VS is medeoprichter van de beroemde funkband Kool & And The Gang, Dennis Thomas, overleden. Behalve saxofonist was hij ook percussionist, fluitist en master of ceremony, oftewel de man die het optreden aan elkaar praat. Thomas is 70 jaar oud geworden.

De artiest is in zijn woonplaats New Jersey vredig overleden in zijn slaap, maakte de band bekend via sociale media. Zijn laatste show was op 4 juli bij de Hollywood Bowl in Los Angeles. "Helaas is dit zijn vaarweloptreden met de band gebleken", staat in het Facebookbericht.

Dee Tee, zoals zijn bijnaam luidde, was er vanaf het begin bij toen Kool & The Gang in 1969 werd opgericht. In ruim een halve eeuw tijd scoorde de band talloze hits. Denk aan Jungle Boogie, Celebration, Get Down On It en Ladies Night. De formatie verkocht wereldwijd tientallen albums en won twee Grammy Awards.