Erehaag voor Janet (51), doodgereden door automobilist op vlucht voor de politie

Vele honderden mensen hebben vanochtend in de Haagse Stationsbuurt de laatste eer betuigd aan Janet (51). De eigenaresse van een bloemenwinkel raakte vorige week dinsdagavond zwaargewond toen ze op haar scooter werd aangereden door een automobilist. De man was op de vlucht voor de politie. De vrouw overleed drie dagen na de aanrijding.

Voor haar bloemenwinkel aan de Stationsweg vormden de buurtbewoners en belangstellenden vanochtend een lange erehaag, meldt Omroep West. De open rouwauto werd bedolven onder bloemen.

Janet was vorige week dinsdagavond laat onderweg op de scooter in 's Gravenzande. Ze reed op het fietspad en werd daar geraakt door een 61-jarige automobilist. De man bleek op de vlucht voor de politie, nadat er een melding was binnengekomen over "een verward persoon".

Onder de auto

Toen twee agenten hem wilden aanhouden, stopte hij niet maar gaf hij gas. Janet kwam onder de auto terecht en raakte beklemd. Ze werd naar het ziekenhuis overgebracht. De betrokken automobilist, een man uit Den Haag, is aangehouden.

Vanmiddag is de uitvaart van Janet.